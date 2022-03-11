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Giriş Tarihi: 11.3.2022

29 bin 492 yeni vaka, 140 vefat

29 bin 492 yeni vaka, 140 vefat
Türkiye'de dün 358 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 245 kişi iyileşti. 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.01 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. ANKARA

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29 bin 492 yeni vaka, 140 vefat
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