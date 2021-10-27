29 bin 643 yeni vaka, 215 vefat

Türkiye'de
dün 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı. 215 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 31 bin 467 oldu. Son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı ise 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" dedi.