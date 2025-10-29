29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 29 Ekim Çarşamba banka şubelerinin çalışma durumu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ancak bu ulusal bayram, beraberinde pek çok resmi kurumun çalışma düzeniyle ilgili soruları getiriyor. En çok merak edilenlerin başında ise bankacılık işlemleri geliyor. Şubelerin çalışma saatleri, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak tatil ve 29 Ekim tam gün resmi tatil sebebiyle büyük önem taşıyor. Bankaların kapalı olması durumunda EFT, havale ve yeni nesil transfer sistemi FAST işlemlerinin akıbeti, ticari ve bireysel finansal akışı planlayan herkesin gündeminde.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre tam gün resmi tatil kapsamındadır. Bu yasal düzenleme gereği, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel ve kamu bankaları da bu tarihte kapalı olacak. Yani, 29 Ekim Çarşamba günü banka şubeleri hizmet vermeyecek ve yüz yüze işlem yapmak mümkün olmayacak.
EFT farklı bankalar arasındaki para transferlerini ifade eder. Bu sistem mesai saatleri içinde ve iş günlerinde çalışır. 29 Ekim'in tam gün resmi tatil olması nedeniyle, bu tarihte bankalar arası EFT işlemleri maalesef gerçekleştirilemeyecek.
Ancak FAST işlemi ile 7/24 ve para transferi gerçekleştirmek mümkün.