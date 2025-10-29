29 Ekim bankalar açık mı kapalı mı, havale ve EFT yapılır mı? 29 Ekim Çarşamba banka şubelerinin çalışma durumu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ancak bu ulusal bayram, beraberinde pek çok resmi kurumun çalışma düzeniyle ilgili soruları getiriyor. En çok merak edilenlerin başında ise bankacılık işlemleri geliyor. Şubelerin çalışma saatleri, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak tatil ve 29 Ekim tam gün resmi tatil sebebiyle büyük önem taşıyor. Bankaların kapalı olması durumunda EFT, havale ve yeni nesil transfer sistemi FAST işlemlerinin akıbeti, ticari ve bireysel finansal akışı planlayan herkesin gündeminde.