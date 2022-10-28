Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri: 99 YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları
Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:47

29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri: 99 YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Vatandaşlar, Cumhuriyet’in ilanının 99. Yıldönümüne saatler kala en güzel metin ve görsellerin arayışına çıktı. "En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri" ile sosyal medyada paylaşım yapacak olan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. İşte en güzel 29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri.

29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri: 99 YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları

Sabah saatleri itibarıyla vatandaşlar, bugünün anlam ve önemini belirtmek için sosyal medya araçları üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları paylaşımlarında bulunmaya başladılar. 1925 yılından bu yana ulusal bayram olarak kutlanmaya başlanan en güzel, anlamlı, bayraklı, yeni ve Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile Cumhuriyet Bayramı'nın 99.yılı kutlu olsun!

29 EKİM MESAJLARI 2022 ve Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri: İşte en güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri! “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

29 EKİM MESAJLARI 2022 ve Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri: İşte en güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri! “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 EKİM MESAJLARI 2022 ve Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri: İşte en güzel 29 Ekim mesajları ve sözleri! “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923

En anlamlı, kısa ve uzun, Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları! Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2021!

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

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29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri: 99 YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları
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