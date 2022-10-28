29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri: 99 YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları

İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.