29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ise 2025 yılında bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin süresini merak ediyor. 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2025 Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil, 28 Ekim yarım gün mü olacak? İşte detaylı yanıtlar…