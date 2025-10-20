29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Resmi tatil takvimi ile yanıtlandı! İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil günleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ise 2025 yılında bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin süresini merak ediyor. 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2025 Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil, 28 Ekim yarım gün mü olacak? İşte detaylı yanıtlar…
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025'te de Çarşamba günü kutlanacak. Bu özel gün, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinin yıldönümünü simgeliyor. 29 Ekim, ulusal bayram olarak resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.
Bu yıl 102. yıldönümü olan tarihte tüm okullar, kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve resmi daireler tatil olacak.
Vatandaşlar, bu sayede 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Çarşamba günü sona erecek 1,5 günlük tatil yapacak.
Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, okullar ve üniversiteler kapalı olacak.
Ayrıca bankalar ve PTT şubeleri de hizmet vermeyecek.