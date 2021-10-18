29 Ekim şiirleri 2021: Kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık en güzel, anlamlı 29 Ekim şiirleri (ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde)

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılı bu yıl coşkuyla kutlanacak. Kutlamaya ilişkin hazırlıklarla beraber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri hakkında araştırmalar da başladı. Okullarda ve bayram kutlamalarında en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri okunacak, bayramın önemine istinaden çeşitli gösteriler düzenlenecek. Kutlamalar öncesi ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde ezberlenecek kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri araştırılıyor. İşte en çok beğenilen Cumhuriyet şiirleri örnekleri.

1 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye