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Giriş Tarihi: 18.10.2021 14:17

29 Ekim şiirleri 2021: Kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık en güzel, anlamlı 29 Ekim şiirleri (ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde)

29 Ekim şiirleri 2021: Kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık en güzel, anlamlı 29 Ekim şiirleri ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için okullarda hazırlıklar başladı. 29 Ekim şiirleri 2021 yılında da öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan bu bayramdan önce pek çok vatandaş; en güzel ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri hakkında inceleme yapıyor. İşte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kısa ve uzun, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılı bu yıl coşkuyla kutlanacak. Kutlamaya ilişkin hazırlıklarla beraber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri hakkında araştırmalar da başladı. Okullarda ve bayram kutlamalarında en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri okunacak, bayramın önemine istinaden çeşitli gösteriler düzenlenecek. Kutlamalar öncesi ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde ezberlenecek kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri araştırılıyor. İşte en çok beğenilen Cumhuriyet şiirleri örnekleri.

1 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

-

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

2 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

EN KISA 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET

Atatürk'ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti.

3 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz,

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

EN AZ BİLİNEN 29 EKİM ŞİİRLERİ

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

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29 Ekim şiirleri 2021: Kısa ve uzun, 2 3 4 5 6 kıtalık en güzel, anlamlı 29 Ekim şiirleri (ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde)
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