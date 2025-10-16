29 EKİM TATİL TARİHLERİ: Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün mü olacak?

Ekim ayının son haftasına yaklaşırken gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline çevrildi. Kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu yılki resmi takvime göre tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için ekstra merak konusu haline geldi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı 2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi, 29 Ekim günü resmî tatil olarak ilan edilmiştir. Kamu kurumları, okullar, bankalar bu tarihte kapalı olacak.