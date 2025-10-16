Haberler Yaşam Haberleri 29 EKİM TATİL TARİHLERİ: Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün mü olacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 01:17

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim tatili kaç gün merak ediyor. Resmî tatil takvimine göre hangi günlerin kapsama dahil olduğu araştırılıyor. Çalışan ve öğrenciler bu doğrultuda planlarını yapmaya başladı. Peki 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

Ekim ayının son haftasına yaklaşırken gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline çevrildi. Kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu yılki resmi takvime göre tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için ekstra merak konusu haline geldi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜN?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı 2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi, 29 Ekim günü resmî tatil olarak ilan edilmiştir. Kamu kurumları, okullar, bankalar bu tarihte kapalı olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmî mevzuata göre Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 28 Ekim 2025 Salı günü, öğleden sonra kamu kurumları, okullar için mesai sona erecek.

2025'TE 29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 yılında 29 Ekim'in çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle çalışanlar salı öğleden sonra tatile başlayacak. Böylece tatil toplamda 1,5 gün sürecek.

