29 ilde eşzamanlı demir yumruk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir-çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ve MASAK ile KOM ekiplerinden oluşan çalışma grubu destek verdi. 10 ay boyunca her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirildi, dinleme ve fiziki takip yapıldı. Üç ayrı suç örgütü tespit edildi. Örgütlerin, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.105 milyar liralık sahte fatura ile kamunun 25 milyar lira zarara uğratıldığı saptandı. Dün sabah ekipler düğmeye bastı. 29 ilde 374 şüpheliye yönelik Demir Yumruk operasyonu düzenlendi, aralarında "Erol Evcil" adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu'nun da olduğu 3 ayrı suç örgütü liderinin de bulunduğu 250 kişi gözaltına alındı. 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.Erol Eşrefoğlu'nun yöneticisi olduğu suç örgütünün, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraları örgüt liderinin talimatı ile idare ettikleri grup şirketleri hesaplarına aktararak firmaların içini boşalttığı, kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattığı belirlendi. H.E.'nin yönettiği suç örgütü ise yönetilen firmaları resmiyette görünen ticaretin yanında, üretici firmalardan kayıtdışı kütükleri temin edip bunları nervürlü demir haline getirerek piyasada kayıtdışı olarak sattıkları, kamuyu 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira zarara uğrattıkları öğrenildi.M.K.'ninyönettiği suç örgütünün, Whatsapp ve Signal uygulamalarında kendi aralarında yapılan yazışmalarda, kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabı belirledikleri, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgilerini kullanarak ciro silsilesini oluşturdukları ortaya çıktı. Çekte bulunan son cirolusunun muhatap bankadan parayı elden tahsil ederek banka dışında bekleyen örgüt kuryelerine verdiği, kuryenin bu paraları gün içinde aldığı firmalara tekrar teslim ederken kamuyu 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.