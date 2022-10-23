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Giriş Tarihi: 23.10.2022 13:09 Son Güncelleme: 23.10.2022 13:28

29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar

İstanbul’da peş peşe kapkaç olayları gerçekleştiren kapkaççı, 29 farklı noktadan alınan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar

19 yaşındaki kapkaççı A.B., İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Cendere Caddesi üzerinde peş peşe iki ayrı kapkaç olayı gerçekleştirdi. İki kişinin cep telefonunu çalıp kaçan A.B.'nin açık kimliği, 29 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda tespit edildi.

29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video

Farklı suçlardan ötürü altı adet kaydı bulunan kapkaççı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Küçükçekmece İlçesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar
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