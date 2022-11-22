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Giriş Tarihi: 22.11.2022

29 yaşında kalpten öldü

Sabaha karşı evinde aniden fenalaşan 29 yaşındaki Sadettin Orhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kız çocuğu babası olan Orhan, 3 hafta sonra oğlunu kucağına alacaktı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
29 yaşında kalpten öldü
Sakarya Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve Ferizli Devlet Hastanesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan 29 yaşındaki Sadettin Orhan, sabaha karşı evinde fenalaştı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 29 yaşındaki Sadettin Orhan, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Sadettin Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta hayatını kaybetti. Evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Orhan'ın 3 hafta sonra yeni doğacak erkek çocuğunu kucağına alacağı öğrenildi. Sadettin Orhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ferizli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ferizli Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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29 yaşında kalpten öldü
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