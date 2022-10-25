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Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:50 Son Güncelleme: 25.10.2022 10:20

29 yıldır dinmeyen acı

PKK’lı teröristleri Madımak olaylarını bahane ederek Erzincan Başbağlar’da gerçekleştirdiği katliamın ardından Erzurum’un Çat ilçesinde bulunan Yavi Beldesinde 33 sivil vatandaşı şehit etti. 29 yıl önce gerçekleşen katliam, terör örgütü PKK’nın en kanlı eylemleri arasında yer aldı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
29 yıldır dinmeyen acı

Sivas'da Madımak Otelinin yakılması sonrası sözde intikam almak isteyen PKK'lı teröristler Erzincan'ın Başbağlar Köyünde gerçekleştirdiği katliamın ardından 25 Ekim 1993 tarihinde de Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan ve o zamanlar belde statüsü olan Yavi'de baskın düzenledi.

Akşam saatlerinde köyün kahvehanesinde toplanan köylüler, dönemin meşhur televizyon programı Anadolu'dan Görünüm'ü izledikleri sırada içeriye asker kıyafetli teröristler geldi. O dönem Yavi'da sürekli hayvan hırsızlığı olması nedeniyle, hayvanlarının bulunduğu sanılarak asker görünümlü teröristler sorgu yapacaklarını söyleyince kimse itiraz etmedi. Evlerinde bulunan köylüler kahvehaneye çağırıldı. O sırada içlerinden biri 'Kürtçe bilen var mı?' diye sordu. Kürtçe bilen olmadığında ise 'Faşistler' diye bağırdı. O anda gelenlerin asker değil terörist olduğu anlaşıldı. Attıkları bir toz ile kahvehanenin lambasını patlatan teröristler ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunan 60 kişiden 33 kişi şehit olurken 17 kişi ise katliamdan yaralı kurtuldu.

Olaydan saatler sonra bölgeye asker sevkiyatı yapılabildi. PKK'nın en kanlı eylemleri listesinde bulunan Yavi Katliamının ardından 29 yıl geçti.

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29 yıldır dinmeyen acı
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