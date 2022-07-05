29 yıllık eşini baltayla öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yakup Polat tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin canavarca hisle davranmadığını ve cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak indirim talebinde bulundu. Mağdur avukatları sanığın indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

ENGELLİ KARDEŞİM OKULA GİDİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Çiftin çocuğu M.P. sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Engelli kardeşim okula gittikten sonra cinayeti işlemiş. Olayı tasarlamış. Bir anlık hisle olsa boğarak öldürürdü. Annem can havliyle camı açıp yardım istemiş ama sanık gelip camı kapatmış." dedi. Sanık Yakup Polat ise pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, kararında indirim uygulamadı.

CİNAYETTEN SONRA KAHVEYE GİDİP ÇAY İÇTİ

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019'da meydana gelen olayda Sevgi Polat, eşi Yakup Polat tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü. Yakup Polat cinayetin ardından mahallelerindeki kahvehaneye gidip çay içmiş, ardından da eve dönüp 155'i arayarak "Karımı öldürdüm, pişmanım. Gelin beni alın" demişti. Polat çiftinin dört çocuklarından biri olan 8 yaşında S.N.P.'nin engelli olduğu, Sevgi Polat'ın cinayetten birkaç gün önce kendisine şiddet uygulayan kocasını karakola giderek şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Sevgi Polat doğum günü olan 7 Aralık'a 11 gün kala cinayete kurban gitti.