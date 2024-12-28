2.93 kilogram uyuşturucuyla yakaladılar… İşte o anlar…

Uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmayan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Dumlupınar Mahallesi üzerinde bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. S.S. (39), E.B. ve S.S. (34) isimli üç uyuşturucu madde satıcısı, Pendik Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 38 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 43 gram A&M maddesi, üç gram Metamfetamin maddesi, 23 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen dört bin lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Toplamda iki kilo 93.6 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağından 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. E.B. isimli şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.