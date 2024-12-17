2’si çocuk 4 silahlı soyguncu önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana'da 2'si çocuk 4 silahlı gaspçı girdikleri kuyumcuda soygun yapmak istedi. Kuyumcu sahibi soyguncuların üzerine yürüyerek iş yerinden uzaklaştırdı. Gaspçılar, bu sefer şanslarını bakkal dükkanında denedi. Soyguncuların silah doğrulttukları iş yeri sahibi zanlılara kasadaki 2 bin lirayı verdi. Bu anlar iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçu birbirinin üzerine atan zanlıların son adresi cezaevi oldu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAH DOĞRULTTU

Olay, 12 Aralık'ta Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.N. (14), H.C. (16), Ali E. (19) ve Ömer E. (18) kuyumcu Cuma S.'nin (58) iş yerine girdi. M.N. belindeki tabancayı çıkarıp, "Para ve altınları poşete doldurup, ver" dedi. Kuyumcu Cuma S. ise soyguncuların üzerine yürüyüp, iş yerinden uzaklaştırdı. Şüpheliler aynı günün gecesi Zekeriya I.'nın Dumlupınar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına gitti. H.C. belindeki tabancayı çıkarıp, "Bize para lazım. Kasadaki paraları ver" dedi. Panikleyen Zekeriya I., kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı şüphelilere verdi. Şüpheliler, Zekeriya I.'nın cep telefonunu da gasbedip, koşarak, kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaylar iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Esnaflar Cuma S. ile Zekeriya I.'nın ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ise olaylarda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, silahı çekenin kendisi olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., H.C., Ali E. ve Ömer E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.