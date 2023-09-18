Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 2’si Kırgız, 1’i Türk kayıp 3 personel aranıyor! Ankara’dan özel ekip geldi
Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:53 Son Güncelleme: 18.9.2023 11:27

İzmir'de 2’si Kırgız, 1’i Türk kayıp 3 personel aranıyor! Ankara’dan özel ekip geldi

İzmir'de yangın söndürme helikopteri su alırken Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki Kırgız uyruklu ikinci pilot kurtarılırken, 2’si Kırgız, 1’i Türk 3 personele şu ana kadar ulaşılamadı. Arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Enkazı çıkartmak ve kayıp mürettebata ulaşmak için Ankara'dan 10 kişilik özel JAK ekibi bölgeye sevk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2’si Kırgız, 1’i Türk kayıp 3 personel aranıyor! Ankara’dan özel ekip geldi

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biri su almak için Tahtalı Barajı'na gitti. Cumartesi gece saat 23.53 sıralarında helikopterle bağlantı kesildi. Yapılan araştırmada helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi. Helikopterde bulunan Kırgız uyruklu ikinci pilot kurtarıldı. 2 Kırgız, 1 Türk personeli bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırgız pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

HELİKOPTER 12 METRE DERİNLİKTE BALÇIĞA SAPLANMIŞ

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yapılan aramalarda dalgıçlar 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Bulanan cesedin Kırgız uyruklu personel olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Başkan Erdoğan Türkevi'nde kabul etti: Elon Musk'a dikkat çeken çağrı...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar: Terörle mücadelede kararlılık mesajı!
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Faik Öztrak ve Özgür Özel arasında MYK polemiği!
Ne Kürdü Nagehan?
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
İstanbul'dan Ankara giden biri, 450 kilometrelik yolun ilk gün 200 KM'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Son derece olumlu...
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de 2’si Kırgız, 1’i Türk kayıp 3 personel aranıyor! Ankara’dan özel ekip geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA