İzmir’de 2’si Kırgız, 1’i Türk kayıp 3 personel aranıyor! Ankara’dan özel ekip geldi

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biri su almak için Tahtalı Barajı'na gitti. Cumartesi gece saat 23.53 sıralarında helikopterle bağlantı kesildi. Yapılan araştırmada helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi. Helikopterde bulunan Kırgız uyruklu ikinci pilot kurtarıldı. 2 Kırgız, 1 Türk personeli bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırgız pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

HELİKOPTER 12 METRE DERİNLİKTE BALÇIĞA SAPLANMIŞ

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yapılan aramalarda dalgıçlar 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Bulanan cesedin Kırgız uyruklu personel olduğu öğrenildi.