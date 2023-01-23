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Giriş Tarihi: 24.1.2023

3 araç birbirine girdi: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

3 araç birbirine girdi: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında İzzet Samet A. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki minibüs ve Mehmet B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Kamil Akgün ile eşi Necla Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akgün çiftinin cenazelerinin kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. DHA

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3 araç birbirine girdi: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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