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Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:08 Son Güncelleme: 24.4.2023 10:45

3 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
3 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Çavundur kavşağı mevkiinde sürücülüğünü Hikmet D. isimli şahsın yaptığı araç, sürücülüğünü Süleyman Y. isimli şahsın yaptığı araç ile sürücülüğünü Erkan K. isimli şahsın yaptığı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan Aynur Y., Süleyman Y., Taha Mert K., Erkan K., Mustafa M., İskender A., Hikmet D. ve Habibe Ö. yaralanırken, Recep Y. olay yerinde, Cemile Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine ve Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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3 araç birbirine girdi: 2 ölü 8 yaralı
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