3 Aralık Dünya Engelliler Günü Tarsus’ta da kutlandı

Törenlere Cumhuriyet alanındaki Atatürk anıtı önünde başlandı. Törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, ilçede faaliyet gösteren engelli dernekleri, Tüm Emekliler Derneği Başkanı Bülent Gözener, rehabilitasyon merkezleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Buradaki törenin ardından etkinliklere Artı 1 kafede devam edildi. Buradaki etkinliklerde engellilerin sorunlarına değinildi ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.