3 arkadaştan acı haber

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde 3 kişiden haber alamayan yakınları, kaldıkları ofise geldi. Kapıyı açtıklarında 3 kişinin hareketsiz yattığını gördüler. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Abaramak (23), Mustafa Adanmış (18) ve Haşim Taşkın'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede ofisten gaz kokusu geldiği ve ölen kişilerin zehirlenmiş olabileceği kaydedildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Şefik Abaramak, "Mahmut ve Mustafa bizim amcaoğulları. 10 gün önce Siirt'ten İstanbul'a gezmek için gelmişlerdi. Isınmak için tüplü soba açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler" dedi.