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Giriş Tarihi: 22.4.2023 14:48 Son Güncelleme: 22.4.2023 14:56

3 ay önce 4 parmağı koptu, şimdi çay içip yazı yazıyor! 'Kopan parmaklarını kendim hastaneye götürdüm'

Konya’da işlettiği iş yerinde bir hata sonucu elini makineye kaptırması nedeniyle 4 parmağı kopan Mustafa Çetin, yaklaşık 16 saat süren başaralı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. 3 ay gibi bir sürede parmaklarını yeniden oynatan, eliyle bardak tutup, yazı yazabilen Çetin, “Parmaklarımın koptuğunu görünce dehşete kapılmıştım. Ama ameliyat sonucu bu tedirginliğim gitti. İnsanlar parmaklarımı görünce hiç kopmamış zannediyor. Çok şükür 3 ay gibi bir sürede iş yerimde çalışmaya bile başladım” dedi.

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3 ay önce 4 parmağı koptu, şimdi çay içip yazı yazıyor! ’Kopan parmaklarını kendim hastaneye götürdüm’

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Tenekeciler Sanayi Sitesinde köpük tankı imalatı yapan iş yerinin işletmecisi Mustafa Çetin, 31 Ocak günü iş yerinde çalışmaya başladı. Eksantrik pres isimli makinenin havasını açmayı unutan Çetin, dalgınlıkla makineyi çalıştırdı. Makineyi çalıştırır çalıştırmaz da pres makinesi elinin üzerine düştü. Sağ başparmağı hariç diğer 4 parmağı kopan Çetin, dehşete kapıldı. Kardeşleri ile birlikte parmaklarını da yanına alıp hastaneye giden Çetin ameliyata alındı.

'AMELİYAT 16 SAAT SÜRDÜ'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanları Ali Özdemir ve Erkan Sabri Ertaş tarafından ameliyata alınan Çetin'in kopan parmakları yaklaşık 16 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikildi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ali Özdemir, "Hastamız 4 parmağı kopuk olarak geldi. 2 kişi ekip olarak birlikte ameliyatı gerçekleştirdik. Ancak sonrasında bu tür vakalarda parmak kayıpları yaşanabiliyor. Ama bu hastamızda herhangi bir parmak kaybı yaşamadık. Buda bizi mutlu etti. El fonksiyonları da gayet iyi durumda. Geç kalınmış olsaydı el fonksiyonlarını kullanamayabilirdi. Bundan sonra da bir sıkıntı beklemiyoruz" dedi.

'BARDAĞI TUTABİLİYOR, YAZI YAZABİLİYOR'

Mustafa Çetin ise 3 ay gibi bir sürede elini kullanabildiği için mutlu olduğunu söyledi. Çetin, "Kompresörün havasını açmayı unutmuşuz. Hatamız nedeniyle parmaklarımı makineye kaptırdım.

Parmaklarımın koptuğunu görünce dehşete kapıldım. Acaba tekrar kullanabilecek miyim diye endişeye kapıldım. Parmaklarımı alıp hastaneye gittim. Uzun bir ameliyat sonrası parmaklarım yerine dikildi. Şimdi bardağı tutup, yazı bile yazabiliyorum. İş yerime gidip çalışabiliyorum da. Çok şükür kısa süre içerisinde el fonksiyonları mı tekrar kullanabiliyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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3 ay önce 4 parmağı koptu, şimdi çay içip yazı yazıyor! 'Kopan parmaklarını kendim hastaneye götürdüm'
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