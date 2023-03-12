Haberler Yaşam Haberleri 3 ay önce kaybolmuştu: İstanbul’da cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 12.3.2023 20:29 Son Güncelleme: 12.3.2023 21:07

3 ay önce kaybolmuştu: İstanbul’da cesedi bulundu

Bursa’dan İstanbul’a yakınlarına yanına gelen 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı, 3 ay önce kayboldu. Bursa ve İstanbul polisinin aradığı Avcı’nın cesedi bir inşaatta bulundu. Cep telefonu alınıp satıldığı tespit edilen soruşturmada Cinayet ekipleri çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 ay önce kaybolmuştu: İstanbul’da cesedi bulundu

Bursa'da yaşayan bipolar hastası 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı, 3 ay önce ziyaret için geldiği İstanbul'da kayıplara karıştı. Aile Bursa'da kayıp başvurusunda bulundu. Ardından Avcı'nın en son İstanbul'a geldiği tespit edilmesi üzerine İstanbul'da da soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Avcı'nın cep telefonu kayıtlarına bakıldı. En son Küçükçekmece bölgesinde olduğu tespit edilen Avcı'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Bir ihbar üzerine Küçükçekmece'de bir inşaatta bakıldı. Ardından Avcı'nın yakınları da inşaattın 3-4 katın altında biriken suda arama yaptı. Yapılan aramada bir erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek cesedi 3 ay önce kayıp olan Yusuf Ferhat Avcı olduğu belirlendi.

CEP TELEFONU SATILMIŞ

Bursa ve İstanbul polisi tarafından kayıp olarak aranan Avcı'nın cesedi incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılığın talimatı üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne verildi. Yapılan çalışmalarda, Avcı'nın cep telefonu satıldığı belirlendi. Polis, Avcı'nın cep telefonunu satan kişileri tespit etmek için harekete geçti. Olayın bir cinayet mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiği yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.

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3 ay önce kaybolmuştu: İstanbul’da cesedi bulundu
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