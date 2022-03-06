3 ay önce mantar toplarken buldu! Göktaşı olduğu tespit edildi

TAŞIN GÖK TAŞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Taşın gök taşı olduğunu düşünen Akgün taşı da yanına alarak evine gitti. Eve geldiğinde taş ile ilgili internetten araştırmalar yaptı. Ardından hassas terazi ile taşın ağırlığını tarttı. 1 kilo 867 gram olan taşın incelenmesi için bir parçasını Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'ne (İLTAM) götürdü. Araştırma merkezinde, Prof. Dr. Abdullah Akdoğan ve ekibi taş üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonunda Abdullah Akdoğan ve ekibi taşın 52 ayrı element taşıdığını ve meteor olarak bilinen gök taşı olduğunu tespit etti.