3 ay önce mantar toplarken buldu! Göktaşı olduğu tespit edildi

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Gelinören Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Mahmut Gökhan Akgün, 3 ay önce mantar toplamak için bölgede bulunan ormanlık alana gitti.
İlçede bir tavuk çiftliğinde çalışan Akgün'ün dikkatini mantar topladığı esnada bir taşın görünümü çekti. Taşı inceleyen Akgün, taşın parladığını ve diğer taşlardan farklı olduğunu gördü.
TAŞIN GÖK TAŞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Taşın gök taşı olduğunu düşünen Akgün taşı da yanına alarak evine gitti. Eve geldiğinde taş ile ilgili internetten araştırmalar yaptı. Ardından hassas terazi ile taşın ağırlığını tarttı. 1 kilo 867 gram olan taşın incelenmesi için bir parçasını Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'ne (İLTAM) götürdü. Araştırma merkezinde, Prof. Dr. Abdullah Akdoğan ve ekibi taş üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonunda Abdullah Akdoğan ve ekibi taşın 52 ayrı element taşıdığını ve meteor olarak bilinen gök taşı olduğunu tespit etti.
TALİP ÇIKARSA, GÖK TAŞINI SATMAYI DÜŞÜNÜYOR
Mantar toplamaya gittiği esnada taşı bulan Mahmut Gökhan Akgün, gök taşına talip çıkarsa jandarma nezaretinde satmayı düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;
"Mantar ararken bulduğum taşın farklı olduğunu görünce yanımda getirdim. İnternetten diğer yerlerde bulunan gök taşlarına baktım. Benzediğini görünce de Pamukkale Üniversitesi'ne 10 gram kadar örnek gönderdim. Taşı toz haline getirerek analiz etmişler. İçinde 52 farklı element bulunduğuna dair rapor elimde. Taşı bulduğum yeri de jandarma ile tutanak altına aldım. İnternette gök taşının satılabileceği yazıyor. Ben de satmak istiyorum. Talip çıkarsa jandarma nezaretinde satacağım."