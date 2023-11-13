Haberler Yaşam Haberleri 3 ayda 35 araba çalan hırsız çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:12

3 ayda 35 araba çalan hırsız çetesi çökertildi

İstanbul'da gözlerine kestirdikleri evlere girip değerli ne bulurlarsa alıp kaçan evlerde buldukları araç anahtarlarıyla otoparktan arabaları çalan şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 3 ayda 45 ayrı olaya karışan şüphelilerin 35 otomobil çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i bugün adliyeye sevk edildi. 8 Şüphelinin ise daha önceden çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 ayda 35 araba çalan hırsız çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve girdikleri evlerin sahiplerine ait otomobilleri çalan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karışan 16 kişilik suç örgütünü belirleyen ekipler, yaklaşık 3 aylık takip sonucunda zanlıların karıştıkları 45 ayrı olayda 35 otomobili çaldıklarını tespit etti. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

UYURKEN GİRİP ANAHTARI ALMIŞLAR

Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri yine suç işlemek maksadıyla kullanılmak üzere başka kişilere sattıkları belirlendi. Uyuşturucu ticareti yapan zanlılarca kullanılan bu otomobillerden birinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, suç örgütü üyelerince çalınan 35 otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlardan Mustafa Taşpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikametinde ailesiyle uyuduğu sırada içeri giren hırsızların bazı değerli eşyalarını aldığını anlatarak, şüphelilerin evde bulduğu anahtarla da aracını çaldığını söyledi.

MAĞDURLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Aracının çalındıktan 17 gün sonra polis ekiplerince bulunduğunu ve kendisine teslim edildiğini belirten Taşpınar, "Çalıntı arabayla evimin önüne gelen 2 şüpheli balkon kapısından evime girmiş. Daha sonra biri geldikleri arabayı, diğeri de benim arabamı alarak kaçmış. Yattığınız yere, mahreminize hırsızlar giriyor, çok zor bir durum." dedi. Mağdurlardan Murat Polat ise evine giren şüphelilerin kendilerine ait iki otomobili de çaldıklarını ifade ederek, "Bir gece sabaha karşı bizim de evde olduğumuz sırada içeriye girmişler, anahtarları alarak iki aracımızı da çalmışlar. Çok umudumuz yoktu ama sağ olsun Oto Hırsızlık Büro çalışanları bir iki gün içinde araçlarımıza ulaşmamızı sağladılar." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Katil İsrail’den 'Mescid-i Aksa' ambargosu: İşgalci askerler itiraf etti!
SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
Özgür Özel’den gelen telefon
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON LİRALIK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kantarın topuzu kaçarsa ters kelepçe ters teper
Altın Boynuz çöplüğe döndü
Victoria Beckham'ın çocukluk itirafı: "Kabus gibiydi! Kızımın başına gelmesin diye..."
Arayı iyi değerlendirmezse tehlike büyük!
Dar Kapı
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ayda 35 araba çalan hırsız çetesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA