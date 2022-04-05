4 aydır aranıyordu: Göl’de cesedi bulundu

Olay Firüzköy Mahallesi Küçükçekmece Gölü kıyısında bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kıyı ve çevresinde ilaçlama yapan ekipler göl yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Su yüzeyinden çıkarılan kişinin sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı bir adama ait olduğu kaydedilen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YIL BAŞINDAN BERİ ARANIYORMUŞ



Gölde bulunan cesedin Avcılar'da yaşayan Alzheimer hastası 64 yaşındaki Burhan Yılmazcoşar olduğu ortaya çıktı. Yılmazcoşar'ın 25 Aralık'tan bu yana arandığı, eşinin ve kızının ise üç ay önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.