3 aydır süren kavgada kan döküldü

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ne bağlı Eğerkıran Kırsal Mahallesi'nde dün gece yine silahlı kavga yaşandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çatışmaların aralıklarla yaşandığı mahallede, 15 gün içinde 3'üncü silahlı kavga dün gece yaşandı. Taraflar birbirlerine yine silahla karşılık verdi. Kavgada Mehmet Altun (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Mehmet Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.