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Giriş Tarihi: 14.8.2022 11:50 Son Güncelleme: 14.8.2022 13:18

3 aydır süren kavgada kan döküldü

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Eğerkıran Kırsal Mahallesi'nde yaklaşık 3 aydır süren kavgada dün gece 1 kişi hayatını kaybetti. Mahallede huzur ve barışın sağlanması için yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3 aydır süren kavgada kan döküldü

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'ne bağlı Eğerkıran Kırsal Mahallesi'nde dün gece yine silahlı kavga yaşandı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çatışmaların aralıklarla yaşandığı mahallede, 15 gün içinde 3'üncü silahlı kavga dün gece yaşandı. Taraflar birbirlerine yine silahla karşılık verdi. Kavgada Mehmet Altun (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Mehmet Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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3 aydır süren kavgada kan döküldü
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