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Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:39 Son Güncelleme: 16.11.2021 16:47

3 aylık kızını döverek öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
3 aylık kızını döverek öldürdü

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası Mustafa G (32) tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada Topçu’yu hayatını kaybetti. Anne Beyza Erol şikayetçi oldu. Polis, babayı gözaltına aldı.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Orta Mahallesinde bulunan binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde çıkan tartışmada baba Mustafa Gaffar öfkesine hakim olamayıp anne Beza Erol ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek akrabalarından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Korkunç olayın ardından anne Beyza Erol, emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Gelişmelerin ardından polis ekipleri Mustafa G. gözaltına aldı. Bebeğin anneannesi Memnune Zeytinci, "Kızım bana telefon açtı. Öldürmüş çocuğu, kafasında morluklar varmış, yara bere içinde. 4'üncü katta oturuyorlardı. Şikayetçi olduk. Polisler gözaltına aldı" diye konuştu.

Mustafa G.'nin ise polisteki ifadesinde kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bebek ayrıntılı otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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3 aylık kızını döverek öldürdü
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