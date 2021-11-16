3 aylık kızını döverek öldürdü!

Antalya'nın Serik İlçesi'nde yaşayan Mustafa Gaffar (32), önceki gece, telefon alacağını söyleyerek, eşinden kira parasını kendisine vermesini istedi. Reddedilince de tartıştığı eşi Beyza Erol'u darp etti. Ardından da kavgaya uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti.

Ertesi gün hastaneye kaldırılan minik bebek, geri getirildiği evlerinde öldü. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa Gaffar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DAHA ÖNCE DE EŞİNİN KOLUNU KIRMIŞ

Yaşadığı dehşeti anlatan Beyza Topçu, " "Gece tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Bizim seslerimize çocuk uyanınca, dönüp sinirini ondan çıkardı ve kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. İşi gideceğim için hastaneye götüremedim. Sabah uyandığımda morluk vardı. Hastaneye götürünce, doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Gece eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım. Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı ve burnundan köpükler gelmişti. Sonra tekrar hastaneye getirdim" dedi. Beyza Erol'a sık sık şiddet uygulayan Mustafa Gaffar'ın, daha önce de eşinin kolunu kırdığı öğrenildi.