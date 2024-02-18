3 balıkçı gazdan zehirlenerek öldü

Ordu Ünye'den balık avı için denize açılan Eminoğulları-6 adlı balıkçı teknesinde 3 balıkçı, teknenin deposunda sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. 27 mürettebatlı teknenin, bir süredir Abhazya açıklarında bulunduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre teknenin soğutma bölümünün yer aldığı ambarda gazdan zehirlenen 1 balıkçı ile onu kurtarmak isteyen 2 balıkçı zehirlenerek öldü. Olayda iki balıkçının daha gazdan zehirlendiği ve Abhazya'da hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi. Acı olayın ardından tekne, dün Ordu Limanı'na döndü. Ölen balıkçılardan ikisinin cenazesinin Samsun'da, diğerinin ise Rize'de toprağa verileceği belirtildi.