3 bin 500 yıllık tablet gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tabletin gün ışığına kavuştuğunu duyurdu. Ersoy, yaptığı açıklamada, milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette, mobilya alışverişine ilişkin kayıtların yer aldığını belirtti. Ersoy, "28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz." dedi.