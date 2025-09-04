3 bin 500 yıllık yemek takımı bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Karahöyük'te yürütülen arkeolojik kazılarda, 3.500 yıl öncesine ait önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sürdürülen kazılar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Kazı çalışmaları kapsamında, Eski Hitit dönemine tarihlenen kamusal bir yapının içinde, bir mutfak seti olarak değerlendirilen testi, yonca ağızlı testi, tabak ve kupalı bardak gün yüzüne çıkarıldı. Bu kapsamda, kremasyon mezarlar, boğa figürleri, tanrıça figürinleri ve çocuklara ait oyuncaklar gibi günlük yaşam ve inançlara dair çok sayıda eser bulundu. Kazının en dikkat çeken buluntularından biri ise kumaşa sarılı şekilde bulunan gümüş levhalar oldu. Bu gümüşlerin bir tüccara ait sermaye olduğu düşünülüyor. Arıkan, bu buluntuların dönemin ticari faaliyetlerine ışık tuttuğunu belirtti. Höyükte bugüne kadar 60 bebek mezarı da ortaya çıkarıldı. Eserlerin restorasyon süreci sürerken, bazıları müzede sergilenmeye hazırlanıyor. AA