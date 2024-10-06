3 bin 500 yıllık yolda doğa yürüyüşü

Siirt'te, "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi.Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen etkinliğe katılanlar, eski E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Akabe yolundan Botan Vadisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzası yakınlarına kadar yürüdü.Etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya, festival kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne yoğun katılım sağlandığını söyledi.Akabe yolunda tarihi bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti: "Tarihi Akabe yolunda yürüyüşte gençlerimizle, doğaseverlerimizle birlikteyiz. Dünya üzerinde üç Akabe yürüyüş yolu olarak bilinen güzergâh vardır. Bunlardan biri Hicaz Yarımadası'nda, biri Sina Yarımadası'nda, bir diğeri de Siirt'te, ülkemizde bulunuyor. Akabe tarihi yürüyüşünü canlandırmak, bu anlamda ilimizde yeni bir etkinlik yapmak için buradayız. Bu vesileyle fıstık sezonunun bereket getirmesini diliyorum." Yürüyüşte bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetme imkânı bulan katılımcılar, aynı istikametten dönerek geziyi sonlandırdı.