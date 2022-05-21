3 bin 652’nci doğumu kendi bebeği oldu

Kayseri Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden buyana 3 bin 651 bebeğin doğumunu yaptıran Uzman Doktor Mehmet Ak, 3 bin 652'nci doğumu ise kendi bebeğiyle yaptı. 2. çocuğuna hamile olan Uzman Doktor Sinem Keser Ak, kocası Mehmet Ak'ın sezaryenle gerçekleştirdiği doğumla ikinci bebeğini kucağına aldı.

Eşiyle birlikte aynı hastanede görev yaptıklarını belirten Uzm. Dr. Mehmet Ak; "Eşim Kayseri Şehir Hastanesi'nde acil tıp uzmanı ben ise kadın doğum uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar bu hastanede 3 bin 651 doğum gerçekleştirdim. 3 bin 652'nci. doğum ise kendi bebeğimin doğumuydu. Bu doğumda daha ayrı bir heyecan yaşadım. İkinci bebeğimizi uzman arkadaşlarımızın da desteğiyle kendi hastanemizde kucağımıza aldık, çok mutluyuz" diye konuştu.