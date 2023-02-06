3 bin Mehmetçik 9 bin personel

Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine aramakurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki çalışmaları inceledi. Deprem bölgesinde 3 bin Mehmetçik, AFAD ve diğer kurumlardan 9 bin personel görev yapıyor.