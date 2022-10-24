İbrahim’in katil zanlısı 16 yaşındaki çocuk çıktı.. 3 bin TL için öldürülmüştü

Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Furuncu Sokakta 4 Ekim günü yaşanan olayda, iddiaya göre yöresel ürünler satan bir iş yerinin sahibi olan Murat Yetiksoy, 3 bin TL borçlandığı Ramazan Derebağ ile telefonla görüştükten sonra kardeşi İbrahim Yetiksoy'u da yanına alarak Derebağ'ın evine gitti. Buradaki konuşmaya Derabağ'ın yan komşusu Mehmet Sarıtaş ve 16 yaşındaki oğlu Y.E.S'de katıldı. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahlar çekildi.