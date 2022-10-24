İbrahim’in katil zanlısı 16 yaşındaki çocuk çıktı.. 3 bin TL için öldürülmüştü

Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Furuncu Sokakta 4 Ekim günü yaşanan olayda, iddiaya göre yöresel ürünler satan bir iş yerinin sahibi olan Murat Yetiksoy, 3 bin TL borçlandığı Ramazan Derebağ ile telefonla görüştükten sonra kardeşi İbrahim Yetiksoy'u da yanına alarak Derebağ'ın evine gitti. Buradaki konuşmaya Derabağ'ın yan komşusu Mehmet Sarıtaş ve 16 yaşındaki oğlu Y.E.S'de katıldı. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahlar çekildi.
İddiaya göre Y.E.S. babasının darp edildiğini düşünüp evlerinden getirdiği tabanca ile ateş etti. Bu sırada vurulan İbrahim Yetiksoy ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetiksoy 12 Ekim günü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, olaya karışan Ramazan Derebağ, Murat Yetiksoy, Mehmet Sarıtaş ve oğlu Y.E.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise olayda kullandıkları değerlendirilen 6 tabanca ele geçirildi. Y.E.S'nin ifadesinde "Babamı dövüyorlardı, bende müdahale ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ramazan Derebağ, Murat Yetiksoy ve Y.E.S. tutuklanırken, Mehmet Sarıtaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.