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Giriş Tarihi: 14.1.2024

3 binayı alevler sardı, balkonda can pazarı yaşandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 binayı alevler sardı, balkonda can pazarı yaşandı
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında 7 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan biri 3, diğeri 4 katlı iki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangının sıçradığı 3 katlı binada 1 kişi, 4 katlı binanın balkonunda da 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 4 kişiyi kurtarırken, yangın 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. 3 binada büyük hasar oluştu.

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3 binayı alevler sardı, balkonda can pazarı yaşandı
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