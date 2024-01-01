3 büyük ilde kaçak göçmen denetimi: 129 kişi yakalandı!

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; 3 ilde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 59 mobil göç noktasında denetim yapıldı. Denetimlerin İstanbul ayağında 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracında 156 personel görev aldı.