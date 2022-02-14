3 büyükşehirde artış

SAĞLIK Bakanlığı, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 889,58'den 894,82'ye, Ankara'da 1003,30'dan 1279,73'e, İzmir'de ise 961,57'den 1229,37'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az olan iller 105,02 ile Van, 136,44 ile Antalya ve 194,14 ile Şırnak oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğunun bir hafta önceye kıyasla en fazla Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana'da arttığını belirtti.