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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:37 Son Güncelleme: 24.11.2022 10:46

3 çocuğu gasp edip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana’da 3 çocuğu tehdit ederek parasını gasp eden, 1 kişiyi de bıçaklayan 20 yaşındaki Ömer A., yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden gaspçı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
3 çocuğu gasp edip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da 20 yaşındaki Ömer A. aynı gün içerisinde 3 çocuğu tehdit ederek 280 lirasını gasp etti. Bir çocuğunda bisikletini gasp etmek isterken kendisine engel olmaya çalışan kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı gasp ettiği parayla alkol aldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Ömer A., tutuklandı.

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Olay, 20 Kasım'da Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen D.Y. (16) ile kardeşi D.Y.'nin (11) yanına gelen kişi, bıçakla tehdit edip 60 TL'lerini aldı. Şüpheli bu olaydan saatler sonra Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyen F.A.Y.'nin (11) de 220 TL'sini gasbetti. Şüpheli saat 18.30 sıralarında da ismi öğrenilemeyen bir çocuğun bisikletini gasbetmeye çalıştı. Bu sırada sokaktan geçen Olcay Çoruk, şüpheliyi engellemeye çalıştı. Şüpheli, Çoruk'u bıçakla yaralayıp, kaçtı.

"ALKOL ALDIM"

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan Ömer A. olduğunu tespit etti. Mahalleden ayrılmadığı belirlenen şüpheli, bir sokakta yürürken olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen Ömer A., ifadesinde suçlamaları kabul edip, gasbettiği paralarla içki satın aldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Ömer A. tutuklandı.

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3 çocuğu gasp edip bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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