Haberler Yaşam Haberleri 3 çocuğu öksüz kaldı
Giriş Tarihi: 28.9.2022

3 çocuğu öksüz kaldı

3 çocuğu öksüz kaldı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Mehmet O.B.'nin (27) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a (33) çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan ve ayağı kopan Sağlam, olay yerinde öldü. 200 metre sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Sinir krizi geçiren Hatun Sağlam'ın eşi Fatih Sağlam, en büyüğü 13, en küçüğü 8 yaşında olan 3 çocuğunun öksüz kaldığını belirterek, "Çocuklarım, 'Annem nerede; niye gelmedi?' diye soruyor. 'Öldü' diyemedim. Ben şimdi ne yapacağım. Allah'ım bu nasıl bir acıdır" diye feryat etti. Adana'da, Kazım E.'nin kullandığı otomobil, önünde giden Fehmi Akalan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle önündeki Çağlar I.'nın kullandığı otomobile çarpan Akalan öldü. Aksaray'da, Ahmet Ünlü'nün (30) kullandığı TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Umut Saraclar (22) öldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Malik Alaağaç (8) öldü. Erdoğan ÖZTÜRK-Ziya RAMOĞLU-İlker BAŞ- Necdet ÇAKIR/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
Son dakika! Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte bombanın bırakılma anı
Emekli promosyon ödemeleri için son 2 gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, şartları neler? En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
3 çocuğu öksüz kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA