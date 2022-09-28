3 çocuğu öksüz kaldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Mehmet O.B.'nin (27) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a (33) çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan ve ayağı kopan Sağlam, olay yerinde öldü. 200 metre sonra refüje çarparak durabilen otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Sinir krizi geçiren Hatun Sağlam'ın eşi Fatih Sağlam, en büyüğü 13, en küçüğü 8 yaşında olan 3 çocuğunun öksüz kaldığını belirterek, "Çocuklarım, 'Annem nerede; niye gelmedi?' diye soruyor. 'Öldü' diyemedim. Ben şimdi ne yapacağım. Allah'ım bu nasıl bir acıdır" diye feryat etti. Adana'da, Kazım E.'nin kullandığı otomobil, önünde giden Fehmi Akalan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle önündeki Çağlar I.'nın kullandığı otomobile çarpan Akalan öldü. Aksaray'da, Ahmet Ünlü'nün (30) kullandığı TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Umut Saraclar (22) öldü. Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Malik Alaağaç (8) öldü. Erdoğan ÖZTÜRK-Ziya RAMOĞLU-İlker BAŞ- Necdet ÇAKIR/SABAH