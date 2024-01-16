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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:54 Son Güncelleme: 16.1.2024 16:04

3 çocuk annesi grip tedavisinde öldü

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan iş insanı Halis Bozkurt'un 3 çocuk annesi olan eşi Songül Bozkurt (43), iddialara göre grip tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
3 çocuk annesi grip tedavisinde öldü

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan iş insanı Halis Bozkurt eşi Songül Bozkurt, bir süre önce rahatsızlandı. Soğuk algınlığına bağlı semptomlar ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Songül Bozkurt, enfeksiyon nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

İddialara göre grip tanısı konulduktan sonra enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırılan Bozkurt, tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Söngül Bozkurt'un cenazesi Hz. Ali Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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3 çocuk annesi grip tedavisinde öldü
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