3 çocuk annesi kadın Esenyurt’ta 16 yerinden bıçaklandı! ’Beni bırak seninle evlenmem’

"SANIK, MERYEM'E 'SANA 2 TANE BIÇAK TAKARIM, BANA DA BİR ŞEY OLMAZ' GİBİ SAYFALARCA MESAJ YAZMIŞTIR"

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklamasında bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Nilda Baltalı, "Bugün Meryem Yılmaz duruşmasını takip ettik. Tasarlanarak vahşice işlenmiş bir cinayettir. Meryem Yılmaz Erdal Dönmez'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetçi olmuş. Meryem Yılmaz'ın telefon mesajlarında öldürülme ile tehdit edildiği ortaya çıkmıştır. Meryem bizce tasarlanarak vahşice öldürülmüştür. Sanık Meryem'e daha önce şu ifadeleri kullanıyor, 'Seni öldüreceğim. Sana 2 tane bıçak takarım. Bana da bir şey olmaz. Son günümüz bugün. Geliyorum oraya sana bıçak takmayan ne olsun' gibi defaetle sayfalarca mesaj yazmıştır. Meryem sanıktan şikâyetçi olmuş, korkmuş ve engellemiştir. Ailesine zarar vermesin diye 'Beni rahat bırak' demiştir. Fakat bütün bunlar yetmemiştir. Maalesef Türkiye'de kadın cinayetlerinde tasarlama unsuru değerlendirilmiyor. Sanıkların burada haksız tahrik üzerine gittiğini görüyoruz. Burada bir kadının kendini koruması gereken devlete sığındığını, ancak korunmadığını görüyoruz. Sanık cinayeti işledikten sonra gündüz vakti Esenyurt'ta insanların gözü onunda kaçıyor. Otogara gidip kendine Gaziantep bileti alıyor. Ailesinin de haberi var onların yanına gidiyor. Bu sırada yakalanıyor. Bir kadını öldürdükten sonra sanki hiç bir şey olmamış gibi otogara gidip bilet alabiliyorsunuz. Sonuna kadar bu davayı takip ediyoruz. Bu olayın tasarlanarak işlendiğini ispat edeceğiz" dedi.