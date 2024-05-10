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Giriş Tarihi: 10.5.2024 09:27 Son Güncelleme: 10.5.2024 09:32

3 çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Manisa’da 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Hatice Ebem, eşi Mirza Ali Ebem (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli Mirza Ali Ebem, polisler tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
3 çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem'in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü
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