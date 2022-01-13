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Giriş Tarihi: 13.1.2022 12:44 Son Güncelleme: 13.1.2022 12:57

3 çocuk annesi kaza kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
3 çocuk annesi kaza kurbanı

Gaziantep’te hafriyat kamyonunun çarptığı araçtaki 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te aracıyla işten eve dönerken hafriyat kamyonuyla çarpışan 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi.

Nurdağı ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Emine Tuncer, akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine doğru hareket etti. Emine Tuncer'in kullandığı otomobile, Mevlut O. idaresindeki hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Kamyonun altına giren ve metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Emine Tuncer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tuncer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü Mevlut O. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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3 çocuk annesi kaza kurbanı
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