3 çocuk annesi kaza kurbanı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Üniversitesi girişi karşısındaki tali yolda 21.30 sularında kaza meydana geldi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine gitmek için durakta otobüs bekleyen Ural'a üzerinde 3 kişi olduğu belirlenen motosiklet çaptı. Çarpmanın etkisi ile Birgül Ural kanlar içinde yola savruldu. Bu sırada motosiklette bulunan 2 kişide yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı olan Birgül Ural ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Motosiklette bulunan bir kişinin de çenesinin kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığını belirledi.

CENAZESİ MANİSA'YA GÖNDERİLDİ

Kazayı öğrenen Birgül Ural'ın 3 çocuğu ve eşi Rafet Ural ile aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Birgül Ural'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Ural ailesi motosikletin üzerinde 3 kişi olduğuna dikkat çekerek, sürücüden davacı ve şikayetçi olacaklarını kaydettiler.