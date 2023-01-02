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Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:47

3 çocuk annesi kaza kurbanı oldu

İstanbul’da sabah ekmek almaya giden 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selma Köker bir daha geri dönemedi. Yaya yürüyen Köker’e yolda hızla bir araç çarptı. Ağır yaralanan Köker, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köker’e çarptıktan sonra kaçan kaçan sürücü Onur A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 çocuk annesi kaza kurbanı oldu

Başakşehir Bahçeşehir'de Şehit Asteğmen Furkan ışık Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olay da ekmek almak için evden çıkan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selma Köker'e karşıdan karşıya geçerken, hızla gelen bir araç çarptı. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Köker için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen 3 çocuk annesi Köker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda Köker'e çarpan sürücünün Onur A. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli sürücü Bahçeşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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3 çocuk annesi kaza kurbanı oldu
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