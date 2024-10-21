3 çocuk annesi Sevgi, yaşam savaşını kaybetti

İstanbul'da kadın hastalıkları nedeniyle başvurduğu Üsküdar'daki bir kamu hastanesinde 26 Eylül'de kanamadan dolayı ameliyata alınan Sevgi Ergöçen (50) hayatını kaybetti. Ameliyatın ardından taburcu edilen ve ardından Sancaktepe'deki bir kamu hastanesine başvuran Ergöçen'e yapılan kontroller sonucu ilk ameliyatı yapan Uzman Doktor A.D.'nin hatası sonucu ameliyat esnasında Ergöçen'in kalınbağırsağında 4 cm'lik kesik meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Bağırsakta bulunan dışkıların karın içerisine aktığı ve organlara zarar verdiği belirlenen 3 çocuk annesi Ergöçen, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün hayatını kaybetti.