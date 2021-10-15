3 çocuk annesi su kuyusunda ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan korkunç olayın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 3 çocuk annesini kuyuya kaza ile mi düştüğü, yoksa birisi tarafından itilip itilmediği araştırılıyor. Ünzile Uçak'ın yakınları ise genç kadının kaza ile kuyuya düşme ihtimalinin imkansız olduğunu bildirdi.