3 çocuk annesi su kuyusunda ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçilikle uğraşan 3 kız çocuğu annesi Ünzüle Uçak (49), 10 metre derinlikteki kuyuda ölü bulundu. Olay saat 20.30 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'nde meydana geldi. Serasındaki ürünleri sulamak için evden çıkan Ünzüle Uçak'tan uzun süre haber alamayan eşi ve diğer yakınları, telefonla aradı. Uzun süre aramalara rağmen telefona cevap verilmemesi üzerine yakınları Uçak'a ait seranın bulunduğu alana gitti. Bölgede arama yapan yakınları, seradan 100 metre uzaktaki sulama kuyusunun 1 metre yakınında, Uçak'ın çantasını buldu.
İTFAİYE GÜÇLÜKLE ÇIKARDI
Yakınları hemen su kuyusuna koştu. Uçar'ı 10 metre derinliğindeki kuyuda yüz üstü yatar halde gördü. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kuyuya indiklerinde Uçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Uçak'ın cansız bedenini, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Bir saatlik çalışmanın ardından Uçak'ın cesedini güçlükle zıkartıldı. 3 kız çocuğu annesi Uçak'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşanan korkunç olayın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 3 çocuk annesini kuyuya kaza ile mi düştüğü, yoksa birisi tarafından itilip itilmediği araştırılıyor. Ünzile Uçak'ın yakınları ise genç kadının kaza ile kuyuya düşme ihtimalinin imkansız olduğunu bildirdi.