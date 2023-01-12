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Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:01 Son Güncelleme: 12.1.2023 13:19

3 çocuk annesi Zeynep’ten acı haber

Bodrum’da motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi Zeynep Eriş, tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
3 çocuk annesi Zeynep’ten acı haber

Bodrum'da geçen yıl 10 Kasım'da, Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde, 3 çocuk annesi Zeynep Eriş'in (34) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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3 çocuk annesi Zeynep’ten acı haber
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