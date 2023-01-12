3 çocuk annesi Zeynep’ten acı haber

Bodrum'da geçen yıl 10 Kasım'da, Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde, 3 çocuk annesi Zeynep Eriş'in (34) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum'a getirilen Eriş'in cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.