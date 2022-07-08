3 çocuk annesini öldürdü

Gaziantep'te evinin önünde komşularıyla birlikte çay içerken, sokakta yaşanan silahlı kavgada merminin isabet ettiği 3 çocuk annesi kadının öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi. 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün ölümüyle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu sanık Mehmet Özçelik hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildİ. İddianamede sanığın, tartıştığı Muhammet Emin D'ye birden fazla ateş etmesiyle nedeniyle öldürme kastıyla hareket ettiğine dikkat çekildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
OLAY GEÇMİŞİ
18 Nisan gecesi Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Özçelik ve husumetlisi Muhammet Emin D. Arasında sokakta yaşanan silahlı kavgada Özçelik tarafından kullanılan silahtan çıkan mermiler komşularıyla evinin önünde çay içen Fatma Küçük'e isabet etmiş, 3 çocuk annesi kadın kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.